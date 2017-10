NBA : La mode est au Super Team en NBA !

Les Cavaliers, finaliste en juin dernier, viennent de signer Dwayne Wade, laissé libre par Chicago. Wade retrouvera donc Lebron James avec qui il a remporté 2 titres et disputé 4 finales avec les Miami Heat.

Une équipe de Cleveland qui frôle l’indécence avec un 5 majeur et un banc incroyable : Lebron James, Dwayne Wade, Isaiah Thomas, Kevin Love ou encore Kyle Korver et Jr Smith côté sniper…

Le Thunder d’Oklahomacity aura aussi un big four composé du MVP Russell Westbrook, du pivot Steven Adams, de l’ailier Paul George qui débarque d’Indiana, et depuis le weekend dernier, de Carmelo Anthony. Le All Star a finalement réussi à quitter New York, en échange notamment d’Enes Kanter et Doug McDermott…

Grâce à ces recrutements de l’été, Cleveland, OKC, mais aussi Boston et Houston, seront donc les équipes les plus à même d’aller titiller les Golden State Warriors cette saison pour la quête du titre NBA !

Une saison qui va redémarrer dans moins d’un mois, le 25 octobre avec notamment Cleveland-Boston. Sachez que BeIn Sports met encore plus le paquet cette saison. 2 matchs NBA seront diffusés chaque nuit en direct, dont certains en VO avec les commentaires américains.

460 matchs au total, avec en plus les rediff dans la journée, et l’émission quotidienne NBA Extra. Foncez sur notre dossier spécial NBA pour retrouver toutes les informations de la NBA !