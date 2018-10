Naya s'offre la voix éraillée de Tom Grennan sur le mélodieux Quelque Chose De Toi... 

Naya est sans doute la révélation pop-folk du moment et alors que son premier album RUBY, sorti en septembre dernier, fait son petit bout de chemin, la jeune fille s'associe à l'une des voix les plus marquée de la musique anglaise.

Remarquée avec le single Girl On The Moon, Naya continue son tour de force et dévoile sa collaboration avec Tom Grennan sur la ballade mélodieuse et entêtante, Quelque Chose De Toi. Et pour l'occasion, les deux artistes nous invitent au cœur de leur duo pour nous faire découvrir l'enregistrement du morceau. Des images qu'on ne se lasse pas de visionner. Vraisemblablement complices, Naya et Tom Grennan ont notamment partagé la même scène au Café De La Dance le mois dernier. Une complicité que l'on pourra retrouver sur Coming Back To You, qui fera partie de la tracklist de l'édition internationale de l'album.

On ne doutait pas du talent de la jeune fille et elle prouve de nouveau qu'elle n'a rien à envier aux grandes chanteuses pop-folk. Celle qui veut "rendre la langue française rythmique, musicale et percussive" sait comment nous amadouer et surtout s'entourer des meilleurs puisqu'en plus d'un duo brillant avec Tom Grennan, elle fera partie de la tournée de Charlie Winston et assurera le show en tant que première partie.

On vous laisse tranquillement découvrir le morceau et la vidéo. Allez, régalez-vous !