Naya :  "Je voulais une couleur dominante, dynamique, pour l'album" (INTERVIEW)

Pour ceux qui découvre tout juste la jeune Naya, sachez que la jeune femme de dix huit ans n'est pas un visage inconnue. En effet, finaliste de The Voice Kids en 2014, depuis elle a fait un petit bout de chemin. Et quel chemin ! L'interprète de Girl On The Moon s'est d'abord illustrée avec son EP Blossom, sortie en 2017. Composé de 5 titres en anglais, elle fait ses preuves et conquit la critique. Le 14 septembre prochain sortira donc son tout premier album RUBY. Et pour défendre et promouvoir ce dernier, Naya nous a accordé quelques minutes et s'est confiée sur son expérience, ses influences et bien sûr, son album.

A l'approche de la date fatidique, il aurait été légitime pour tout artiste de sentir une certaine pression. Surtout lorsqu'il s'agit d'un premier album. Et bien entendu, Naya ne déroge pas à la règle, même si elle se dit hâtée qu'il sorte pour ainsi avoir les premiers retours public. C'est important pour elle.

"Je suis un petit peu stressée... mais c'est du bon stress ! Je suis très excitée, je n'en dors pas parfois. Cela fait deux ans que j'y travaille, c'est très long et du coup ce sera un soulagement une fois qu'il sera disponible un peu partout et que j'aurai aussi le retour du public. C'est différent de la sortie de l'EP car il y a encore plus de choses qui se passent à la sortie de cet album, il y a la tournée de Charlie Winston dont je fais la première partie, beaucoup de promo, etc. L'EP c'était juste pour le fun et là c'est un peu plus sérieux. Il y a donc un peu plus de stress."

Pour cet album, Naya s'est donnée le temps et a pris le parti de proposer un opus franco-anglais. D'abord orienté vers un album complètement anglophone, la jeune femme se dit aussi à l'aise en français qu'en anglais et que les bons retour du single Girl On The Moon (Une fille de la lune) en version française l'ont poussé à repenser l'album en essayant de "rendre la langue française rythmique, musicale et percussive". Et c'est plutôt réussi.

Concernant ses influences, Naya aime la musique anglaise et a grandi avec Miles Kane, Jake Bugg, Arctic Monkeys, Jack Wright, Radiohead, etc : "c'est une musique qui me parle et en plus je vais faire les premières parties de Charlie Winston donc c'est juste super." Et pour ceux qui se demandent si on peut s'attendre à des collaborations internationales, sachez qu'un duo avec la nouvelle sensation anglaise, Tom Grennan, est à prévoir. En effet, les deux artistes se sont rencontrés et ont donc prévu d'offrir au public un duo franco-anglais, qu'on a hâte de découvrir. Soyez à l'affût !

Des influences anglaises bien marquées qui se ressentent dans son album. Elle a tenu à faire de RUBY un opus rythmique qui "sonne electro" en gardant une "structure assez acoustique" qui n'est pas sans rappeler les sonorités folk. Selon elle, l'album est à la fois electro, pop et folk.

"Je compose tout le temps à la folk, c'est très important pour moi car c'est là d'où je viens. Je suis fan de Jake Bugg et des Beatles donc c'est vraiment ma culture musicale alors je ne devais pas m'en éloigner. J'ai toujours composé comme ça... Mais je me suis rendue compte sur scène quand je commençais guitare/voix que c'était cool mais que les gens ne tapaient pas forcément du pied... il manquait quelque chose alors j'ai d'abord ajouté un peu de rythmique puis un peu plus d'arrangements, aussi. Maintenant, je m'éclate sur scène et c'est génial ! Je pense même prendre -plus tard, des musiciens avec moi car pour l'instant je suis toute seule."

Il est bien loin le temps de The Voice Kids et l'adolescente qui a conquit les cœurs notamment grâce à sa reprise d'Asaf Avidan sur le titre planétaire Reckoning Song prend du recule sur cette expérience et conseillerait à son mini moi de continuer la scène même si ce "n'est pas rose tout le temps" car "l'avenir s'annonce plutôt cool".

Pour la pochette de l'album, Naya a voulu une couleur dominante, dynamique et s'est dit que le rouge serait parfait. D'abord parce qu'il s'agit d'une couleur énergique et ensuite parce que selon elle, cela représente la "force sur scène". Quant à la position -qui n'est pas sans rappeler celle de Lorie sur la pochette Près de toi mais dont elle jure qu'il n''existe aucune référence, Naya est imposante, "prête à bondir". Et elle aura l'occasion de le prouver demain soir lors de la Creative Live Session au YOYO pour laquelle elle promet quelques surprises. On en doute pas ! Et on espère vraiment qu'elle s'éclatera autant que sur la scène acoustique du Glastonbury -le festival anglais par excellence, sur laquelle elle a joué et mis le feu l'an dernier.

Trois dates importantes à retenir concernant Naya. A savoir le 11 septembre pour la Creative Live Session au YOYO, le 14 septembre pour la sortie de l'album RUBY et le 20 septembre pour son concert au Café de La Danse.