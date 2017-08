Naya : It Doesn't Scare Me en session acoustique et en exclu sur VirginRadio.fr 

Naya, c'est un nom que vous ne connaissez peut-être encore pas très bien et pourtant, vous risquez de plus en plus en entendre parler. C'est celui d'une jeune chanteuse de 17 ans, qui s'est d'abord fait connaître alors qu'elle n'en avait que 13 sur le plateau de The Voice Kids dont elle a été finaliste. Chez Virgin Radio on a été très séduit par son joli grain de voix et sa maturité, début juillet elle était donc à l'affiche du Virgin Radio Live Toulouse au côté de Julien Doré, Jabberwocky et Malo'. Rien de plus normal donc que de continuer à vous faire découvrir Naya et son univers en vous proposant en exclusivité de découvrir sa session acoustique sur le titre It Doesn't Scare Me.

Filmée au bassin de la Villette, la session acoustique de It Doesn't Scare Me permet de découvrir la voix douce et pleine de relief de Naya. La chanson est extraite de l'EP Blossom, sorti chez Sony début juin 2017, qui contient cinq chansons en anglais chantées et composées par Naya. Un mini album sur lequel se dévoile l'univers pop et folk de la jeune fille, une chanteuse aux rêveries mélancoliques, une fille de son âge mais à la maturité exacerbée. Ce n'est que le début du voyage musical pour Naya mais le périple s'annonce prometteur pour celle qui a déjà assuré quelques dates en première partie de Jain.