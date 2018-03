Naya dans les coups de coeur de la rédac' avec Une Fille de la Lune

Virgin Radio adore les nouveaux talents, la semaine dernière on vous parlait dans nos coups de cœur de la rédac’ d’Hoshi et cette semaine, on vous parle de Naya ! La chanteuse dévoile aujourd’hui la version française de son single Girl on the Moon, Une Fille de la Lune. Précoce et future star de la pop française, Naya a commencé le piano très tôt à l’âge de 5 ans. Autodidacte, elle compose sa première chanson à l’âge de 12 ans, et sort son premier EP Blossom en juin 2017. Elle a accompagné Jain sur sa tournée française en 2016 et a même ouvert le festival We Love Green en 2017. Bref, il faut compter sur elle !

Virgin Radio vous donne rendez-vous le 11 juin au Café de la Danse à Paris et au Printemps de Bourges les 24 avril pour découvrir Naya sur scène ! On vous en reparle très vite !