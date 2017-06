Natural Games : Les 10 ans du festival du 29 juin au 2 juillet avec Virgin Radio

Cette année, le festival Natural Games fête ses 10 ans et réunira une nouvelle fois les fans de sport extrême et aficionados de musique. L’événement vous donne rendez-vous du 29 juin au 2 juillet à Millau en Aveyron pour quatre jours de festivités exceptionnelles. Concerts, kayak, parapente, démonstrations de highline, dirty VTT et escalade dans un cadre unique aux bords du Tarn, voici le programme de dingue qui vous attend. Vous allez être servis ! Si vous avez loupé l’édition 2016, en voici l’aftermovie pour vous en donner un petit avant-goût :

Côté line-up musical, vous retrouverez AlltA, Féfé, Taiwan MC, L’Entourloop, Guts & Friends, Soom T, DJ Pone en concert gratuit les 29, 30 juin et 1er juillet ainsi qu’Olivia Ruiz, Patrice, Chinese Man et Birdy Nam Nam en live le dimanche 2 juillet. Découvrez la programmation complète et la billetterie concert sur le site officiel de Natural Games !