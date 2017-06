Natural Games : Le festival de sports extrêmes du 29 juin au 2 juillet avec Virgin Radio

Fous furieux de sports extrêmes, aficionados ou simples amateurs,du 29 juin au 2 juillet, ne ratez sous aucun prétexte la 10ème édition des Natural Games au cœur de l’Aveyron à Millau. Les Natural Games, c’est tout simplement l’un des plus grands festivals de sports outdoor avec plus de 100 000 spectateurs présents pendant les 4 jours. On y parle parapente, kayak, VTT dirt, escalade, jumpline, highline, des sports sans risque… Cette nouvelle édition des Natural Games vous réserve un magnifique programme. Entre les démonstrations, les contests, les démonstrations des pros, les tests, les initiations, vous n’aurez pas le temps de respirer. Cette année, The Salomon Race débarque à Millau pour vous permettre à toutes et à tous de participer à l’aventure sportive de l’événement avec du trail, du canoë et l’XC MTB. A cette occasion, VirginRadio.Fr a quelques cadeaux pour vous !

Du 14 au 25 juin, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez vos bons d’achat de 500€ chez Salomon.com ! Foncez sur le site officiel pour retrouver l’ensemble du programme ainsi que sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de l’actu de cet événement placé sous le signe des sports extrêmes ! Le règlement est consulter ici.