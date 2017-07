Natural Games : C’est l’heure du bilan avec Virgin Radio !

C’était il y a 10 ans déjà, le concept des Natural Games naissait à Millau, au cœur de l’Aveyron, ils étaient des centaines au départ, ils sont désormais 100 000 à venir kiffer ce festoche hors du commun ! Et même si la météo fut capricieuse, cela n’a pas découragé tous les festivaliers venant kiffer le combo gagnant : sports outdoor et musique ! Au total, plus de 1200 athlètes professionnels et amateurs sont venus s’affronter montrer leur discipline avec plus de 25 nationalités représentées. On ajoute à cela les 9 concerts et ses 10 Djs résidents, les 50 marques sur 4 villages exposants, ces 4 jours de festival ont été une pure réussite !

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous l’année prochaine pour la nouvelle édition des Natural Games, et en attendant, foncez sur le Facebook officiel pour retrouver toutes les photos et vidéos !