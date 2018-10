Narnia : un reboot prévu par Netflix ?

Voilà maintenant cinq ans que la saga fantasy est tombée aux oubliettes mais il se dit que Netflix a acquis les droits des Chroniques de Narnia. Peut-on s'attendre à une suite ? Eh bien, le projet semble plutôt s'orienter vers un reboot plus que vers une suite à proprement parlé. Ayant fait l'acquisition des droits des sept livres, Netflix tend à repartir de zéro et proposer de nouveaux films. Voire, en faire une saga télévisée sur plusieurs saisons. Aux commandes ? Mark Gordon, Douglas Gresham et Vincent Sieber seront les producteurs exécutifs. Le patron de Netflix Ted Sarandos est d'ailleurs ravis d'avoir pu récupérer le projet.

"Les bien-aimées Chroniques de Narnia ont touché de nombreuses générations de lecteurs dans le monde entier. Les familles sont tombées amoureuses de personnages comme Aslan et du monde entier de Narnia, et nous sommes ravis d’être leur foyer pour les années à venir" confie-t-il.

Et il n'est pas le seul à trouver l'idée d'une nouvelle adaptation, intéressante. En effet, les héritiers de l'auteur, Clive Staples Lewis se disent heureux de l'initiative de Netflix.

"Nous trouvons merveilleux que les gens du monde entier attendent avec impatience de voir plus de Narnia. Et les avancées technologiques en matière de production et de distribution vont nous permettre de donner vie aux aventures de Narnia pour le monde entier. Netflix semble être le meilleur moyen pour atteindre cet objectif…"

Que les fans d'Aslan, Lucy, Edmund, Susan et Peter peuvent donc se réjouir puisque les aventures de Narnia n'ont pas encore dit leur dernier mot !