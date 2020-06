Naked de Jonas Blue, découvrez votre #VirginFriday cette semaine !

Le soleil et la chaleur reviennent. Et pour nous, c'est l'occasion de penser aux playlist d'été. Alors que Spotify a déjà une petite idée des morceaux qui accompagneront nos vacances, nous, on compte bien écouter le dernier Jonas Blue. Le DJ nous revient avec un tout nouveau morceau - intitulé Naked. Teasé sur les réseaux sociaux, ce tout nouveau titre (sur lequel l'artiste Max a collaboré) devrait vite s'imposer dans les playlist.

Après des succès tels que What I Like about You ou encore Rise, le britannique semble prêt à régner sur notre été. La bonne nouvelle, c'est que Naked sera à découvrir toute la journée sur les ondes de Virgin Radio !