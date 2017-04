Naive New Beaters : Words Hurt, le clip interactif dévoilé

L’un des groupes les plus déjantés de la scène française frappe de nouveau très fort avec leur tout nouveau clip Words Hurt. Imaginez un clip interactif qui vous propose pas moins de 47 histoires différents selon les choix que vous effectuez, la vie de David Boring et ses deux acolytes Eurobélix et Martin Luther BB King est entre vos mains ! À l’image du groupe, la vidéo réalisée par Romain Chassaing est à la fois déjantée et touchante, mais également de nombreux clins d’oeil à des classique du cinéma (repérez donc Forrest Gump, Le Parrain ou encore Retour vers le futur). Bref, le clip de Words Hurt est LE clip à ne pas manquer en cette fin de semaine. N’oubliez pas, faîtes les bons chois pour les Naive New Beaters !

Après Heal Tomorrow en featuring avec Izia et son clip à 360° et Run Away, Word Hurts est donc le troisième single à défendre le dernier album À la Folie des Naive New Beaters. Le 22 mars dernier, le trio était en concert à guichet fermé à l’Olympia de Paris et reviendra en live pour une tournée à travers toute France ce printemps et cet été. On les retrouvera notamment à l’affiche du Main Square Festival 2017 à Arras et aux Vieilles Charrues 2017 à Carhaix !