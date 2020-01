Mystérieux, Indochine tease son retour (VIDEO)

40. C'est tout ce que ce teaser simple, certes, mais mystérieux, annonce. On le sait, le groupe fêtera cette année ses 40 ans de carrière et c'est tout naturellement que la bande prépare cet évènement. Indochine représente près de 13 albums et 170 chansons et certaines n'ont jamais été jouées sur scène. Cet anniversaire reste la meilleure occasion : « C'est le moment de les jouer en intégralité. On ne peut pas tout faire sur cette tournée là (...) La solution c'était de jouer plusieurs soirs de suite. On est en train de réfléchir à ça, préparer ça pour 2020. Après, il y aura un concert anniversaire type le jour des 40 ans du groupe, si on arrive jusque-là », expliquait Nicola Sirkis à Gala.

En juin 2019, Indochine achevait le 13 Tour mais compte bien remonter sur scène pour célébrer ses 40 ans de carrière. Pour l'heure, aucune information n'a été dévoilée mais, ça ne saurait tarder. Que les fans se préparent, on peut s'attendre à quelque chose de spectaculaire pour cet anniversaire !