Mylène Farmer : une réédition de la BO du film Giorgino va sortir dans les bacs

"Nous sommes heureux de vous annoncer la sortie le 5 février 2020 de la bande originale du film #GIORGINO de #LaurentBoutonnat : un coffret dont le pressage, unique et certifié, sera de 1000 exemplaires" a annoncé le compte Twitter de The Omega Productions Records il y a quelques jours. Une bonne nouvelle pour les nombreux fans de Mylène Farmer qui vient de terminer sa série de concerts à Paris La Défense Arena il y a quelques mois. Alors que s'apprête à sortir le film de son concert au cinéma le 7 novembre prochain, la chanteuse aux dizaines de millions d'albums vendus sera également à l'honneur de cette opération inédite.

Nous sommes heureux de vous annoncer la sortie au 5 février 2020 de la bande originale du film #GIORGINO de #LaurentBoutonnat : un coffret dont le pressage, unique et certifié, sera de 1000 exemplaires Précommandes le 9 novembre à 20h.#soundtrack #mylènefarmer @FrancoisHANSS pic.twitter.com/qTraG0tati — The Omega Productions Records (@TheOmegaRecords) October 6, 2019

Afin de fêter les 25 ans du film Giorgino, réalisé par Laurent Boutonnat, la bande-originale du film qui met en scène Mylène Farmer dans le rôle principal sera rééditée. Pressé à seulement 1000 exemplaires, ce coffret mettra en avant des titres tels Le vent et la neige, Retour à l'orphelinat ou encore Le marais. Et même si le film n'avait pas rencontré son public lors de sa sortie en 1994, il est devenu culte au sein de l'énorme communauté de fans de la chanteuse. Pas de doute donc que cette annonce en emballe plus d'un...