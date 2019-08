Mylène Farmer, Taylor Swift, Avril Lavigne... les news musique de la semaine !

Et c'est reparti pour une nouvelle semaine ! Si comme beaucoup, vous êtes trop occupé à la plage pour suivre l'actu musicale, VirginRadio.fr s'occupe de tout. Au programme, les news les plus marquantes avec Mylène Farmer, Taylor Swift, Avril Lavigne ou encore Katy Perry.

On commence Mylène Farmer. Celle qui a rempli La Paris Défense Arena au moins de juin sera bientôt de retour au cinéma - l'occasion pour ceux qui auraient manqué son show de rattraper leur retard. Si le concert ne sera diffusé qu'en novembre prochain, sachez qu'uun premier teaser (énigmatique) a été dévoilé.

Un nouveau single pour Avril Lavigne

Aux Etats-Unis, on ne chôme pas non plus ! D'abord, sachez qu'Avril Lavigne a choisi son prochain single et visiblement, ce dernier ne devrait pas décevoir les fans de la première heure. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour l'écrire, la chanteuse a collaboré avec celle qui se cache derrière des hits tels que Complicated. On a hâte. De son côté, Katy Perry a -elle aussi- un nouveau single dans les cartons : après Never Really Over, elle nous reviendra avec Small Talk (déjà teasé sur ses réseaux sociaux).

Un nouveau single pour Katy Perry

Aussi, sachez que le 26 août prochain, les MTV VMA's récompenseront les meilleurs clips. Et justement, Taylor Swift fêtera la sortie de son nouvel album en se produisant sur scène lors de la cérémonie.

Rentrée chargée pour Taylor Swift

Enfin, on termine avec Ellie Goulding : avec Hate Me ft. Juice WRLD, la chanteuse vient de battre un record spectaculaire chez Billboard. Respect.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !