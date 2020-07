Mylène Farmer : Son Live 2019 vient d'être certifié disque de diamant

Il y a un peu plus d'un an, Mylène Farmer se produisait à Paris La Défense Arena pour une série de concerts exceptionnels ! Un moment inoubliable pour les centaines de milliers de fans de la chanteuse qui avaient fait le déplacement jusqu'à la capitale pour assister au show grandiose de l'interprète de Désenchantée. Si la star est retournée à sa vie discrète depuis la fin de ce projet qui lui a permis de figurer parmi les 10 tournées les plus rentables de l'année, son équipe n'a pas chômé pour autant. En effet, après la sortie du film de son live au cinéma ainsi que du DVD quelques semaines plus tard, c'est l'album exclusif de sa performance qui fait parler de lui. Il faut dire qu'avec plus de 100 000 ventes physiques, l'opus vient d'être certifié Disque de diamant par le Syndicat National de l'Edition Phonographique (SNEP). Un bel exploit pour Mylène Farmer dont le dernier fait d'armes remonte à la période du confinement et à la mise aux enchères d'un de ses dessins au profit du personnel soignant.

L'album "Live 2019" de Mylène Farmer est certifié Platine ! ????100 000 équivalents ventes ????Bravo ! ???? pic.twitter.com/p3sguJZqnb — Le SNEP (@snep) July 13, 2020