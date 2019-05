Mylène Farmer : Ses concerts à Paris La Défense Arena seront-ils les derniers de sa carrière ?

Il y a plusieurs mois de cela, Mylène Farmer annonçait en grande pompe la sortie d'un nouvel album. Un événement pour les fans de la chanteuse qui espéraient bien évidemment une tournée pour l'accompagner. C'est chose faite puisque l'annonce de plusieurs concerts à Paris La Défense Arena est arrivée quelques semaines après. L'occasion pour les admirateurs de l'interprète de Désenchantée de pouvoir, une nouvelle fois, admirer l'un des shows grandioses de la star. Seul hic, des rumeurs courent sur le fait que ces spectacles seraient les derniers...

En effet, alors que son manager affirmait il y a peu que ce serait "un show extraordinaire jamais fait en Europe" et qu'il coûtait trop cher pour pouvoir être déplacé dans différents stades, d'autres y voient plus le le signe d'une fin. En effet, alors que certains fans tiquaient déjà en voyant indiqué "Mylène Farmer revient pour une Ultime désobéissance" sur le communiqué de presse, le magazine Gala publiait en même temps un article affirmant que son entourage le prévoyait comme "un show démentiel, voulu comme une apothéose". Autant d'indices qui présagent une fin en beauté pour l'une des chanteuses les plus célèbres de France. On espère quand même que ce ne sont que des rumeurs...