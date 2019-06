Mylène Farmer : Ses concerts à Paris La Défense Arena bientôt diffusés à la TV ?

Pas un jour ne se passe sans que Mylène Farmer ne fasse la une de la presse ! Après les rumeurs sur une possible fin de carrière suite à sa série de concerts à Paris La Défense Arena, c'est désormais un autre dossier qui semble perturber les fans de la star. En effet, l'un des neuf concerts qui se joue actuellement dans la célèbre salle de spectacle pourrait être très prochainement diffusé à la télévision. Et même si on ne connaît pas les détails de l'opération, il semblerait que cette nouvelle en ravisse plus d'un...

Avec plus de 235 000 personnes qui se sont déplacées pour assister aux concerts de Mylène Farmer, on peut imaginer que certaines personnes sont restées sur le carreau. Problème de moyens ou impossibilité de se déplacer sur Paris, nombreux sont les admirateurs de la chanteuse qui ne pourront pas avoir la chance de se rendre à ce que certains qualifient de "plus grand show de l'année". Avec une diffusion prochaine à la télévision sur la chaine W9, c'est donc un public beaucoup plus large qui pourra profiter de l'interprète de Désenchantée.