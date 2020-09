L'année 2019 aura largement porté ses fruits pour l'une des chanteuses les plus talentueuses et célèbres de France ! Après un album vendu à plus de 250 000 exemplaires, une résidence à Paris La Défense Arena en juin et juillet dernier couronnée de succès, Mylène Farmer dévoilait il y a quelques mois le film de sa tournée au cinéma. Une projection qui battait, encore une fois, tous les records avant d'être, quelques semaines plus tard, diffusée en prime time à la télévision. Bref, vous l'aurez compris, depuis ses débuts en 1984, l'interprète de Désenchantée ne cesse de déplacer les foules. Un succès inégalé à ce jour pour une artiste féminine française dont la discrétion légendaire étonne toujours...

Alors qu'on ne croyait pas la revoir avant plusieurs mois (voire plusieurs années), Mylène Farmer est sur le point de dévoiler un nouveau projet totalement surprise. En effet, comme le révèle un communiqué de presse de quelques secondes diffusée sur le Twitter de Hashtag NP -l'agence de Pascal Nègre qui accompagne la carrière de la star-, cette dernière s'apprête à dévoiler un documentaire exceptionnel sur Amazon Prime. Une information confirmée par les équipes de la star à travers ces quelques explications : "Épilogue hors normes d’une œuvre débutée avec l’album « Désobéissance », cette série documentaire réalisée par Mathieu Spadaro se présente comme une trilogie. Pour la première fois, Mylène Farmer a accepté de dévoiler son travail de création en toute intimité. L’artiste iconique est la voix-off de ces trois épisodes ayant pour toile de fond la résidence à Paris - La Défense Arena. Mylène Farmer, l’Ultime Création est un voyage immersif inédit dans l’univers créatif de l’artiste, rythmé comme un compte à rebours fascinant qui nous mène jusqu’au grand rendez-vous avec le public. Pensées et images inédites se mêlent dans ce récit rare et intime qui emmène les spectateurs jusqu’à la plus intense des communions". Il faudra tout de même s'armer de patience pour découvrir le projet puisque L'ultime création débarque le 25 septembre prochain. Ce qui inquiète plus les fans, en revanche, c'est le terme "ultime" qui rimerait avec une fin de carrière pour l'idole de millions de personnes...