Mylène Farmer se confie à Anne-Claire Coudray dans le 20H de TF1...

Invitée sur le plateau du 20H de TF1 pour défendre son onzième album, Désobéissance, Mylène Farmer s'est confiée à Anne-Claire Coudray. Cela faisait trois ans que la chanteuse n'avait pas sorti d'opus et les fans l'attendaient avec impatience. C'est fait ! L'album, sorti le 28 septembre a été distillé petit à petit en une promotion efficace. Pour continuer cette dernière, Mylène Farmer s'est donc prêté au jeu des questions/réponses, non sans une once d'émotions.

Mylène Farmer bientôt sur scène, revient notamment sur ses six ans d'absence scénique. Elle évoque un "réel besoin" de partager sa musique avec le public mais refuse de dévoiler les détails de la mise en scène, encore en préparation. Mylène Farmer est connue pour ses shows grandiose alors on ne doute pas que les prochains seront de taille. Dans la foulée, elle confirme sa résidence à l'U Arena pour dix dates exceptionnelles entre le 7 et 15 juin 2019. Numéro 12 au classement des ventes mondiales en l'espace de 48h, elle revient sur l'artwork signé Jean Baptiste Mondino et qui n'est pas sans rappeler Libertine.

"Quand on s'est rencontré la toute première fois, j'avais un vêtement qui était très 19ème siècle. C'est quelqu'un qui a un oeil très pointu et il m'a dit "C'est comme ça que je voudrais te voir" et c'était mon envie également. "On va faire une très belle image et on va emmener le Louvre dans la rue" et il a dit de moi "Tu es un cabinet de curiosité à toi toute seule" (...) Jean-Baptiste a voulu cette pose un peu nonchalante et frondeuse. Je revendique cette posture et cette attitude

" confie-t-elle.

Les fans n'ont d'ailleurs pas manquer de réagir lorsqu'ils ont découvert la pochette de l'album. Concernant ses nombreux fans de part le monde et particulièrement en Russie, l'interprète de N'oublie Jamais dit adorer "la culture et littérature russe et enchantée d'aller là-bas à chaque fois". Malheureusement, les fans russes ne pourront pas admirer la chanteuse sur scène car il n'est pas prévu -encore, qu'elle s'y produise. Pour les frenchy, eh bien soyez à l'affût pour les prochaines dates à Nanterre qui seront sans doute, très rapidement, sold out !