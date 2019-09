Mylène Farmer : Regardez le teaser inédit du film de ses concerts à Paris (VIDEO)

Le 7 novembre prochain, Mylène Farmer 2019 sera diffusé au cinéma en séance unique dans quelques centaines de cinémas en France, en Belgique, en Russie et même au Canada. Un long-métrage totalement unique puisqu'il capte la performance de la chanteuse lors de sa série de concerts à Paris La Défense Arena en juin dernier. Après avoir également diffusé le film de sa tournée Timeless en 2013, l'interprète de Désenchantée est de retour pour partager avec ses nombreux fans ce qui pourrait bien être la dernière tournée de sa carrière. Une rumeur à laquelle Mylène Farmer n'a toujours pas répondu mais qui a beaucoup fait parler depuis des mois...

Après avoir rassemblé plus de 235 000 spectateurs (un record) sur neuf représentations totalement exceptionnelles, Mylène Farmer a donc décidé de confier la captation de son show à François Hanss, habitué à l'exercice puisqu'il officiait déjà derrière la caméra pour Timeless 2013. Et en attendant la diffusion grand public de ce film, on vous invite à regarder le teaser ce long-métrage !