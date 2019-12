Mylène Farmer : Record de vente pour le DVD de sa dernière tournée !

L'année 2019 aura largement porté ses fruits pour l'une des chanteuses les plus talentueuses et célèbres de France ! Après une résidence à Paris La Défense Arena en juin et juillet dernier couronnée de succès, Mylène Farmer dévoilait il y a quelques semaines le film de sa tournée au cinéma. Une projection qui battait tous les records d'affluence avec plus de 160 000 spectateurs en séance unique et que cette dernière vient tout juste de sortir en DVD. Là encore, pas de surprise ! Le film Mylène Farmer Live 2019 de l'interprète de Désenchantée vient d'être certifié vidéo de diamant grâce à plus de 47 740 ventes en seulement une semaine. Numéro un des ventes CD/DVD, la chanteuse fait ainsi mieux que son précédent record établi lors de la sortie de Timeless en 2013. Après une année riche en émotions, Mylène Farmer ne s'est pas exprimée sur la suite des événements ou un futur projet. Comme d'habitude, les fans devront se montrer patients...

