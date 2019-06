Mylène Farmer préparerait une tournée des stades dans toute la France

Qui dit nouvelle semaine dit aussi nouvelle information concernant la très médiatisée Mylène Farmer ! Et cette fois-ci, ce qui semble intriguer les fans de la chanteuse, c'est le fait que cette dernière pourrait finalement effectuer une tournée des stades dans toute la France. En effet, alors que, jusqu'à présent, de nombreuses sources affirmaient que ses concerts à Paris La Défense Arena seraient les derniers de sa carrière, il semblerait que la donne a changé. Et ce n'est pas nous qui le disons mais le journal régional Le Dauphiné Libéré.

En effet, le quotidien assure que ces bruits de couloirs ont été "confirmés par des promoteurs en région". Cette tournée des stades se passerait l'année prochaine et pourrait bien faire le tour de France. Et si la principale intéressée ne s'est pas exprimée sur le sujet (comme à son habitude), plusieurs sources affirment que ce ne sont que les ragots habituels qui l'entourent depuis ses débuts. Toutefois, l'annulation de sa venue sur France 2 il y a quelques jours renforce une fois de plus le mystère autour de la sulfureuse Mylène Farmer.