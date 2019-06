Mylène Farmer : Nouveau teaser pour ses concerts à Paris La Défense Arena (VIDEO)

Savez comment faire monter la pression chez un fan surexcité ? Tout simplement en publiant un teaser vidéo de l'événement la veille de celui-ci. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Mylène Farmer en publiant il y a quelques heures une nouvelle vidéo promotionnelle de sa série de concert à Paris La Défense Arena. Neuf concerts totalement exceptionnels qui ne bougeront pas puisque le manager de la star affirmait il y a peu que cela s'apparentait à "un show extraordinaire jamais fait en Europe" et qu'il coûtait trop cher pour pouvoir être déplacé.

Dans cet extrait, on peut apercevoir les coulisses de son nouveau spectacle. On y voit ainsi les musiciens mais aussi les danseurs, qui occupent visiblement une place importante dans la mise en scène générale. Et ce qui impressionne par dessus tout dans ce court teaser, c'est le jeu de lumières. En effet, que ce soit des immenses faisceaux qui éclairent la star seule au milieu de la salle ou encore des écrans géants de couleur rouge, le ton est donné. Ça donne envie d'y assister. Nous on y sera, et vous ?