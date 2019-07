Mylène Farmer, Muse, Avicii... les news musique de la semaine !

Vacances ? Nope, pas pour la sphère musicale qui, cette semaine encore, a bien tourné ! On commence avec Mylène Farmer qui nous offre un duo - et pas des moindre. L'interprète de Désanchantée en duo avec le chanteur de INXS ? On ne pensait pas le voir un jour et pourtant, elle l'a fait. Et c'est à écouter !

On poursuit avec Muse : vous le savez, le trio tout droit venu d'Angleterre était de passage dans l'hexagone pas plus tard que le week-end dernier. Evidemment, le show était dantesque, à la pointe de la technologie. Et si vous l'avez manqué, on a justement une sélection qui devrait vous plaire.

Mylène Farmer en duo avec INXS

Il y a un mois sortait TIM, l'album posthume d'Avicii. Le DJ disparu trop tôt a laissé derrière lui quelques pépites qui, grâce à ses parents, ont été publiées. Il y a quelques temps, son père s'est d'ailleurs confié sur son fils qui n'a jamais prévu de mettre fin à ses jours.

Le père d'Avicii se confie sur son suicide

Aussi, Ed Sheeran a dévoilé vendredi son très attendu album de collaborations. L'on y retrouve Travis Scott mais aussi Camila Cabello, Chace The Rapper ou encore Justin Bieber. Mais LE morceau qui a fait son effet reste Blow avec Bruno Mars !

Geri Halliwell sur le départ ?

Enfin, on termine avec deux mythes : Indochine et Spice Girls. Deux univers et deux époques différents, on vous l'accorde. Mais vous savez ce qu'on dit, le meilleur pour la fin : Alors qu'une tournée internationale se prépare, il se pourrait que Geri Halliwell quitte les Spice Girls...

Les premières images de Karma Girls

Et si vous les avez manquées, découvrez les premières images du dernier clip d'Indochine : Karma Girls.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !