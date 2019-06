Mylène Farmer, Maroon 5... les concerts à ne surtout pas manquer en juin !

Les beaux jours arrivent (du moins, on y a cru) et le mois de juin est celui de la musique ! La bonne nouvelle, c'est qu'on vous a préparé une petite liste des concerts à ne surtout pas manquer au mois de juin. De Maroon 5 à la série de shows spectaculaires de Mylène Farmer, il y en aura pour tout le monde !

Lenny Kravitz à l'accorHotels Arena le 5 juin

Maroon 5 à l'accorHotels Arena le 11 juin

Mylène Farmer à Paris La Défense Arena à compter du 7 juin

On commence en douceur (quoique !) avec Lenny Kravitz qui viendra défendre son dernier album à l'AccorHotels Arena le 5 juin. Dès le 7, c'est Mylène Farmer qui lancera sa série de concerts tant attendue : pour rappel, la chanteuse investira Paris La Défense Arena avec un show spectaculaire (qui pourrait bien être son dernier). Venue défendre Désobéissance, elle nous prépare un florilège de ses plus grands tubes et on préfère vous prévenir, ce sera inoubliable !

Elton John (tournée d'adieu) à l'accorHotels Arena le 20 juin

Solidays les 22, 23 et 24 juin

Ne manquez pas le concert d'Elton John à l'AccorHotels Arena le 20 juin prochain : alors que Rocket Man est sorti en salle, la pop star est en pleine tournée d'adieu : ce sera peut-être l'ultime occasion de hurler I'm Still Standing de toutes vos forces ! Enfin, joignez l'utile à l'agréable en allant aux Solidays : soutenez la recherches en assistant à trois jours de live incroyables : Angèle, Hocus Pocus, Macklemore... le line-up est à tomber. Rendez-vous les 22, 23 et 24 juin prochains à Paris- Longchamp !