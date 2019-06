Mylène Farmer, Louane, Rolling Stones... les news musique de la semaine !

Que d'infos cette semaine ! On commence avec l'hommage des Rolling Stones à leur batteur pour ses 78 ans..., oui, ça commence à chiffrer ! La bonne nouvelle, c'est que le groupe mythique peut de nouveau se produire en tournée, Mick Jagger ayant parfaitement récupéré de son opération.

Les Stones rendent hommage à leur batteur

On pousruit avec Louane : d'abord, la chanteuse a épaté tout le monde entre interprétant un titre de Corneille avec Aya Nakamura sur le plateau de Taratata. Aussi, la jeune chanteuse a collaboré avec Toofan. Au programme, un regard musical (poignant) porté sur les migrants.

Louane

On poursuit avec Mylène Farmer : vous le savez, la chanteuse entamera sa série de shows à Paris La Défense Arena dès le 15 juin. Et franchement, on attend un show explosif : la la preuve avec ce nouveau teaser.

Ed Sheeran surprend les enfants

Enfin, on termine avec la visite surprise d'Ed Sheeran aux enfants malades lors de son passage à lyon. Un joli moment que les enfants n'oublieront pas !

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles infos musicales !