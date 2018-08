Mylène Farmer : les messages cachés sur la pochette de l'album...

La sortie du nouvel album de Mylène Farmer est prévue pour le 28 septembre prochain et lorsque l'artwork a été dévoilé, ce dernier a attiré l'attention de nombreux fans. Eh oui, quand Mylène fait quelque chose, il y a toujours anguille sous roche.

La pochette de l'album est signée Jean-Baptiste Mondino et cette dernière intéresse de près les fans de la chanteuse. Mais pourquoi ? Car selon eux, il y aurait de nombreux messages cachés sur celle-ci. Euh oui, mais encore... ? Mylène Farmer est présentée là en chemise blanche à jabot, cuissardes et pantalon d'officier. Une tenue qui colle plutôt bien avec l'esprit napoléonienne que renvoie la photographie et l'univers de la star. Jusqu'ici rien d'étonnant quand on connait la créativité de l'artiste et surtout quand on se souvient du clip Libertine sortie en 1986. Le look androgyne, elle connait et le cultive depuis ses débuts. A l'exception près qu'ici, la dame arbore une chevelure longue. Les fans y voient de nombreuses référence à sa carrière, ce qui n'est pas totalement faux puisque -comme dit précédemment, on ne peut regarder la pochette de Désobéissance sans se rappeler Libertine, Pourvu qu'elle soit douce ou encore Désenchantée. L'un appelle donc l'autre.

Quoi d'autres ? Eh bien, le pied fièrement posé sur un crâne en bronze, la chanteuse semble montrer qu'elle n'a pas peur de vieillir et donc n'a pas peur de la mort. Un peu tiré par les cheveux mais bon, on achète quand même... Derrière elle, un rideau rouge qui n'est pas sans rappeler ceux que l'on trouve sur les scènes de théâtre, par exemple. Signe que l'interprète de N'oublie pas est prête pour une tournée ? L'aigle royale sagement planqué derrière son siège, symbole de puissance. Certains fans y voient un lien direct avec le corbeau de l'album L'Autre. Quand au sabre sous le fauteuil, lui, renverrait aux clips de Tristana et Fuck Them All. Vraiment ? Et pour finir -par que oui, il faut bien s'arrêter un jour, les lettres S, A et N apparaissant à l'envers sur la pochette laisserait entrevoir le mot "Nassi" qui signifie prince ou président en hébreu.

Des détails qui laissent présager un album de taille et un retour puissant. Mylène Farmer ne laisse presque aucun doute sur sa suprématie et tient, de manière subtile à le faire savoir.