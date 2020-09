Mylène Farmer : Le réalisateur de l'Ultime Création se confie

Le 25 septembre dernier sortait sur Amazon Prime le documentaire évènement de Mylène Farmer (accompagné d'un nouveau single). Dans l'Ultime Création, l'interprète de Désenchantée nous emmène dans les coulisses de son show magistral présenté l'année dernière à Paris La Défense Arena. Quelques jours après la sortie évènement du docu-série, son réalisateur Mathieu Spadaro (qui avait d'ailleurs travaillé sur le making-of de Désobéissance) s'est confié sur cette aventure. « Elle m'a rappelé quelques mois plus tard pour me dire qu'elle avait envie que je filme les coulisses de son prochain spectacle. L'idée de faire un documentaire est née rapidement. Au tout départ, on voulait surtout faire de belles images et très vite, on s'est dit que ça pourrait devenir un vrai film ».

Avoir travaillé sur l'Ultime Creation, lui a "appris à découvrir la femme derrière l'artiste" mais, pas que : « C'est une femme fascinante et touchante, parce qu'il y a des moments où ça fuse, où ça va très très vite, d'autres où elle est pleine de douceur. Je me suis dit que je n'avais jamais vu quelqu'un comme ça et qu'il fallait absolument raconter une histoire qui lui ressemble, qui soit authentique », raconte t-il.

Il poursuit : « Elle m'a laissé carte blanche; sa commande c'était de faire le film que j'avais envie de voir. Du coup, elle m'a laissé du temps pour le montage, et on l'a regardé ensemble à la fin pour qu'elle me fasse ses retours et qu'elle pose sa voix-off. J'avais laissé de la place pour ça, elle m'a fait la surprise de ses textes ».

L'Ultime Création est disponible sur la plateforme et prolonge la magie du show incroyable donné par Mylène Farmer.