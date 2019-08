Mylène Farmer : Le film de la tournée a son trailer (VIDEO)

Mylène Farmer a enchaîné une série de concerts impressionnants en juin dernier pour défendre son dernier album, Désobéissance. L'interprète de Désanchantée à investi La paris Défense Arena pour mieux émerveiller les quelques milliers de personnes venues l'applaudir - effets spéciaux et chorégraphies ont littéralement ébahi les fans. Et justement, si vous regrettez de ne pas avoir vu ce show spectaculaire (ou si vous vous sentez simplement nostalgique), sachez que Mylène Farmer sera de retour sur grand écran le 7 novembre 2019. Pour patienter, voici un trailer - on ne peut plus mystérieux :

Evidemment, Mylène Farmer sait ménager le suspense : rien (ou presque) n'est dévoilé dans cette courte vidéo de 45 secondes. L'on doit ce film a François Hanss (avec qui la chanteuse avait déjà collaboré en 2013) et visiblement, il faudra se montrer réactif pour le voir : Mylène Farmer 2019 ne sera diffusé que le 7 novembre (à 20h) dans 300 cinémas. Pour réserver vos places, rendez-vous le site officiel de Mylène Farmer !