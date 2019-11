Mylène Farmer : Le DVD de son Live 2019 sortira le...

C'est officiel ! Mylène Farmer vient de dévoiler la date de sortie du support vidéo de sa résidence à Paris La Défense Arena en juin et juillet dernier. En effet, le DVD du film de ses concerts exceptionnels sortira le 6 décembre prochain dans le monde entier. Alors que l'interprète de Désenchantée vient de battre son propre record lors de la projection unique de son film dans plus de 600 cinémas avec près de 155 000 spectateurs, l'album du Live 2019 vient également d'être certifié disque d'or (50 000 copies). Un succès toujours aussi important pour l'une des chanteuses les plus discrètes de France dont les rumeurs sur une possible fin de carrière n'ont jamais été confirmées.

Avec un peu moins d'un million de vues sur YouTube en à peine quelques semaines, Mylène Farmer a également ravi ses fans grâce au clip du titre M'effondre. Un extrait vidéo tourné, lui aussi, durant l'un de ses neuf concerts à guichets fermés à Paris La Défense Arena, la plus grande salle couverte d'Europe. Et alors que certains prétendaient savoir que Céline Dion souhaitait surpasser le record de la chanteuse française en ajoutant des dates à sa tournée 2020... Pour l'instant, cette dernière jouit d'un quasi monopole dans l'Hexagone. Affaire à suivre.