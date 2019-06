Mylène Farmer remontera t-elle un jour sur scène ? Son manager répond !

C'est la grande rumeur qui inquiète les fans de Mylène Farmer en ce moment ! La star pourrait bien effectuer ses dernières apparition sur scène en ce moment. Actuellement en pleine série de concerts à Paris La Défense Arena où elle délivre un spectacle totalement dingue et impossible à déplacer, l'interprète de Désenchantée ne s'est pour l'instant pas exprimée sur le sujet. Néanmoins, plusieurs indices laissent à penser que cette dernière pourrait bien tirer sa révérence. Face à un tel engouement, son manager est monté au créneau...

Interviewé par nos confrère de RTL, Thierry Suc parle des neufs représentations de la chanteuse comme d'une "ultime désobéissance". Et même si le terme ne plaît pas aux fans de l'artiste, l'homme signe et persiste en affirmant que"Le jour où Mylène aura quelque chose à dire, c'est elle qui s'exprimera et le dira, c'est surtout pas à moi de dire quoi que ce soit. On va démarrer cette ultime désobéissance, qui est un joli titre je trouve, mais il n'y a rien de plus"

. Un sujet assez sensible qui pourrait bien se délier une bonne fois pour toute avec la venue très attendue de Mylène Farmer à 20h30 le dimanche, sur France 2, ce dimanche 16 juin.