Mylène Farmer est de retour avec L'âme dans l'eau, un nouveau single !

L'année 2019 aura largement porté ses fruits pour l'une des chanteuses les plus talentueuses et célèbres de France ! Après un album vendu à plus de 250 000 exemplaires, une résidence à Paris La Défense Arena en juin et juillet dernier couronnée de succès, Mylène Farmer dévoilait il y a quelques mois le film de sa tournée au cinéma. Une projection qui battait, encore une fois, tous les records avant d'être, quelques semaines plus tard, diffusée en prime time à la télévision. Bref, vous l'aurez compris, depuis ses débuts en 1984, l'interprète de Désenchantée ne cesse de déplacer les foules. Un succès inégalé à ce jour pour une artiste féminine française dont la discrétion légendaire étonne toujours...

Alors que les rumeurs lui prêtaient déjà une retraite musicale anticipée, Mylène Farmer vient de prendre tout le monde de court en annonçant la sortie, ce vendredi 18 septembre, d'un tout nouveau titre intitulé L'âme dans l'eau. Un merveilleux cadeau pour les centaines de milliers de fans de l'artiste qui découvriront dans moins de dix jours L'ultime création, son documentaire exceptionnel sur Amazon Prime. L'occasion de se replonger dans les coulisses de sa résidence à Paris La Défense Arena et d'entendre, pour la première fois de sa carrière, ses talents de voix-off.