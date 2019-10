Mylène Farmer en tête des ventes avec son album Live 2019

Mylène Farmer est l'artiste français vivant qui détient le record de numéros 1 au top albums. Rien que ça ! Avec son album Live 2019, la chanteuse au succès intemporel réalise l'un des meilleurs démarrages de l'année avec plus de 32 000 ventes physiques. Une année 2019 riche en émotions pour celle qui aura écoulé plus de 250 000 copies de son album Désobéissance et réuni 235 000 spectateurs lors de neuf concerts exceptionnels à Paris La Défense Arena. Toujours aussi discrète, l'interprète de Désenchantée ne se prive pas pour autant de ravir ses fans avec des projets toujours aussi bien réalisés. C'est donc par surprise qu'elle livrait il y a quelques semaines le clip de M'effondre, tourné durant sa série de shows (et visionné plus de 600 000 fois sur YouTube). Suivra également la sortie au cinéma le 7 novembre prochain du film de ses concerts. On a hâte !