Mylène Farmer en duo avec Michael Hutchence, le chanteur disparu de INXS !

C'est une nouvelle version d'un morceau déjà bien connu de tous qui vient de faire son grand retour sur YouTube ! En effet, un duo virtuel de Mylène Farmer et Michael Hutchence sur Never Tear Us Apart (1988) a été publié il y a quelques jours sur la plateforme de vidéo en ligne. Une version 2019 produite par le batteur du groupe australien Jon Farriss qui a déjà conquise plusieurs milliers d'internautes.

Cette chanson a été faite pour accompagner le documentaire sur la vie et la carrière de Michael Hutchence mort il y a plus de 20 ans, qui vient de sortir en Australie. Mystify évoque les quelques mois qui ont précédé le suicide du chanteur dans un hôtel de Sydney en novembre 1997. Et cette collaboration n'est pas un hasard. En effet, la chanteuse Mylène Farmer vait déjà fait écho au groupe en collaborant, en 2010, avec Ben Harper pour l’album d’INXS : Original Sin.