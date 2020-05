Mylène Farmer : Elle dévoile un coffret vinyles exceptionnel !

La dernière fois que nous avions laissé Mylène Farmer, c'était pour écrire sur sa résidence à Paris La Défense Arena et le fait qu'elle avait été l'une des dix tournées les plus rentables au monde pour une artiste féminine. Un véritable exploit. Après avoir battu des records avec la projection de ses concerts dans les cinémas mais aussi avec la sortie du DVD en 2019, l'interprète de Désenchantée est de retour avec un nouveau cadeau pour ses fans. En effet, la chanteuse vient de dévoiler sur son site officiel la sortie d'un coffret vinyles exceptionnel numéroté et fabriqué en seulement 1050 exemplaires. Pour l'instant au statu de pré-commande, il devrait être disponible le 12 juin prochain.

Pour ce projet, ce sont la totalité des singles de l'artiste -au total 22- sortis entre 1985 et 1997 qui sont réédités en version 45 tours dans ce coffret. On pourra ainsi y retrouver les fameux titres en "vinyle couleur, vinyle marbré et vinyle splatter". Parmi les titres inclus, on retrouve ainsi Libertine, Sans contrefaçon, Ainsi soit je..., Que mon coeur lâche ou encore Comme j'ai mal. Le parfait combo pour se replonger dans les archives de la chanteuse franco-canadienne et posséder un objet exceptionnel. Préparez-vous tout de même à casser votre tirelire, le coffret en vente sur le site officiel de Mylène Farmer est au prix de 239,99 euros.