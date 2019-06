Mylène Farmer dévoile un ultime teaser pour ses concerts à Paris La Défense Arena (VIDEO)

Ce vendredi 7 juin, Mylène Farmer débutera (enfin) sa série de 9 concerts à Paris La Défense Arena. Un événement extrêmement attendu qui s'annonce déjà comme la plus impressionnante tournée de la chanteuse. Des spectacles qui se dérouleront exclusivement à Paris puisque son manager affirmait il y a peu que ce serait "un show extraordinaire jamais fait en Europe" et qu'il coûtait trop cher pour pouvoir être déplacé. Et à quelques jours du lancement, l'interprète de Désenchantée vient de livrer un ultime teaser vidéo.

Si certains affirment que cette tournée serait la dernière de la chanteuse, d'autres en revanche y voit un retour en grâce. Une habitude chez la star d'un naturel très discret qui ne sort de son silence que pour la promotion (très exclusive) de ses albums ou de ses shows. Dans ce court extrait d'à peine 30 secondes, on y voit donc la scène se mettre en place et la chanteuse s'y préparer. Un intérieur très sombre où les lumières tiennent visiblement une place importante. On note également que la chanteuse porte un micro de chant... ce qui annonce déjà des chorégraphies très présentes. Rendez-vous dans quelques jours !