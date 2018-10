Mylène Farmer : deux dates supplémentaires, annoncées !

Mylène Farmer est sans doute l'une des artistes françaises les plus reconnues et lorsqu'elle annonce des dates de concerts, on ne s'étonnent plus de la rapidité avec laquelle celles ci s'affichent sold out. Une fois n'est pas coutume, la chanteuse disque d'or avec son nouvel album Désobéissance a vendu pas moins de 120 000 places en 48h et ce simplement pour les dates initialement prévues à l'U Arena Paris La Défense. Pour fêter ce succès et donner la chance à plus de fans de venir l'applaudir, Mylène Farmer pousse sa résidence pour deux dates supplémentaires les 18 et 19 juin 2019. Des dates à ne surtout pas louper pour toute sa communauté de fans. Notamment lorsqu'on sait qu'elle n'est pas montée sur scène depuis 2013 pour sa tournée Timeless. L’événement est donc très attendu et on ne doute pas qu'il sera de taille !

Parce qu'on est gentils, on vous propose de visionner deux de ses clips, issus de son dernier opus Désobéissance. Ci-dessous. Allez, a vos clics les amis !