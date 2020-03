Mylène Farmer dessine en hommage au personnel hospitalier (PHOTO)

Elle est probablement la chanteuse la plus célèbre en France... mais aussi la plus discrète ! Après plus de 35 ans de carrière, des dizaines de tubes et des tournées à guichets fermés, l'interprète de Sans Contrefaçon demeure toujours aussi secrète aux yeux du public. Un trait de sa nature qu'elle cultive encore aujourd'hui et qui lui permet de vivre "quasiment" normalement. Alors que l'année 2019 aura été celle de tous les succès pour elle (un album, une résidence à Paris La Défense Arena, un DVD...), la chanteuse a décidé de sortir de l'ombre pour s'exprimer, à sa manière, sur les événements troubles qui se déroulent actuellement en France.

Mylène Farmer a ainsi dévoilé publiquement un dessin avec lequel elle salue le travail du personnel hospitalier. On y voit le personnage de Lisa (qu'elle avait déjà mis en scène lors des événements de Charlie Hebdo) vêtu d'un blouse d'infirmière et d'un masque en train d'écraser littéralement le virus. Une métaphore qui met en avant les efforts exceptionnels fournis par les personnes en charge de nous sauver quotidiennement depuis le début du COVID-19. Elle accompagne également ce dessin de quelques lignes reprises de son premier titre Maman a tort. Elle écrit ainsi : "1. Virus a tort 2. C'est beau l’amour 3. L'infirmière pleure 4. Je l’aime". Une attention qui devrait probablement faire chaud au coeur de notre personnel hospitalier...