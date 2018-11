Mylène Farmer : Désobéissance, sacré triple Disque D'or ! 

L'album de Mylène Farmer aurait aisément pu se retrouver aux oubliettes avec la sortie de l'album posthume de Johnny Halliday et pourtant, Désobéissance vient tout juste d'être certifié triple disque d'or. Bien joué ! Avec 150 000 exemplaires vendus -streams compris, elle s'offre donc un triplet. Si on continue de parler chiffres, on peut dire qu'il fait moins que son album Interstellaire, sorti en 2015, qui atteignait les 300 000 ventes sur la même période. mais avec Noël qui arrive, Désobéissance devrait facilement rattraper son petit retard !

Pour augmenter le chiffre des ventes, le label mise une promotion plutôt bien rôdé avec la fameuse campagne publicitaire sur TF1 pour le clip du titre Désobeissance -qu'on attend avec impatience, et surtout avec la réédition de l'album, prévue pour le 30 novembre et qui contiendra un titre inédit et un DVD avec clips et making-of. Pas mal ! Le cadeau idéal à mettre sous le sapin !

N'oubliez pas que Mylène Farmer sera également en résidence à Paris La Défense Arena en juin 2019 !