Le 30 novembre prochain, Désobéissance aura droit à sa nouvelle édition CD/DVD avec, en bonus, quelques titres inédits. On vous l'accorde, pour les fans, c'était déjà un beau cadeau. Mais, la chanteuse ne s'est pas arrêtée là ! A deux jours de la sortie tant attendue, c'est un tout nouveau clip qu'elle a choisi de dévoiler - celui de Désobéissance, justement.

Sorti il y a quelques mois, Desobéissance est la preuve qu'une fois plus, Mylène Farmer a su se démarquer et se renouveler (sans pour autant rejeter ses racines - il n'y a qu'à voir la cover de l'opus pour s'en rendre compte). Travaillé avec le producteur électro Feder, l'album s'est directement placé en tête des ventes, devenant directement disque d'or. Un véritable succès, donc. Si la réédition promet des morceaux inédits, l'on y retrouvera également le making-of du clip Désobéissance - réalisé par Bruno Aveillan. Dans ce clip (esthétiquement parfait), Mylène Farmer s'ilustre entre ombre et lumière, un thème qu'elle connait bien. Une belle façon de préparer la sortie de cette réédition !