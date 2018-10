Mylène Farmer : Desobeissance est déjà disque d'or

Encore un exploit pour Mylène Farmer. L'interprète de Désanchantée a fait un retour triomphal vendredi dernier avec un nouvel opus, Désobeissance. Et en moins d'un week-end, l'album a dépassé les 50.000 ventes, devenant ainsi disque d'or - une belle prouesse pour la chanteuse que le public français adule depuis des années. Cet album, porté par des singles tels que Sentimentale, a vu passer quelques collaborateurs de prestige - comme LP ou encore Feder, qui a travaillé sur de nombreux morceaux.

En s'associant à Feder, Mylène Farmer a pris le risque de surprendre et de ne pas nécessairement plaire. Et pourtant, le défi a été relevé haut la main. L'album a trouvé son public et la bonne nouvelle, c'est que les fans pourront le découvrir en live lors des six concerts que Mylène Farmer donnera à l'AccorHotels Arena en 2019.