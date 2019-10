Mylène Farmer : Découvrez le nouveau clip du titre M'effondre (VIDEO)

Le dernier album de Mylène Farmer, Désobéissance, est certifié Double Disque de Platine. Presque une habitude pour l'une des chanteuses les plus célèbres en France. C’est le cas également de son live N°5 on Tour ou encore de son Mylenium Tour. Des certifications rare pour des supports "live". Alors qu'elle occupait en juin dernier Paris La Défense Arena pour une série de neuf concerts, l'interprète de Désenchantée en a profité pour tourner le clip du titre M'effondre. Une vidéo en qualité exceptionnelle dans laquelle on aperçoit différents moments du spectacle effectué dans la plus grande salle couverte d'Europe il y a quelques mois. Issu de l'album Bleu Noir, la chanson M'effondre aura désormais droit à son clip. On regarde.