Mylène Farmer de retour en studio ?

Un nouvel album sept mois après sa résidence phénoménale à Paris ? C'est en tout cas ce que semble affirmer le média Télé Loisirs. Pour rappel, la chanteuse a connu un succès incroyable avec son dernier opus, Désobéissance. Sur scène, le triomphe fut tel que le ciné concert a, lui aussi, battu des records. Et visiblement, l'interprète de Désenchantée serait déjà de "retour en studio" - "selon son entourage", clame le magazine.

Si (et uniquement si) cette rumeur se concrétise, Mylène Farmer « souhaiterait enregistrer un dernier album » avec l'aide de Laurent Boutonnat (avec qui sa dernière collaboration musicale date de 2012). Dans l'hypothèse où la rumeur soit vraie, les fans sont perdus : s'agirait-il du dernier album de la chanteuse ? Ou bien, du dernier en collaboration avec le musicien (qui, on le rappelle, a travaillé sur sa dernière tournée ?). Seul le temps le dira. MAIS gardons à l'esprit que Mylène Farmer n'a rien confirmé et que, de ce fait, tout cela n'est que rumeur. Pas de panique, donc !