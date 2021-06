Mylène Farmer de retour en 2023 pour une tournée des stades !

En juin 2019, elle enflammait Paris La Défense Arena pour une série de concerts inoubliables et totalement grandioses ! Vendue à guichets fermés, sa résidence que certains pensaient comme la dernière n'était en fait qu'une étape de plus dans sa longue et fructueuse carrière. Après avoir écoulé plusieurs centaines de milliers d'exemplaires de son dernier album ainsi que du DVD de son live, l'interprète de Désenchantée fera son grand retour sur scène pour #Nevermore2023, une tournée des stades qui se déroulera en France, en Suisse et en Belgique du 3 juin au 22 juillet 2023. L'occasion pour la star de retrouver son public si fidèle et d'offrir la possibilité de la voir à ceux qui n'avaient pas pu se rendre dans la capitale il y a deux ans.

Du stade Pierre Mauroy à Lille au Groupama Stadium à Lyon en passant par le Vélodrome à Marseille et le Matmut Atlantique à Bordeaux, Mylène Farmer effectuera ainsi pas moins de onze représentations dont deux au Stade de France le 30 juin et 1er juillet 2021. Si le nom de cette tournée laisse à penser qu'il s'agirait des ultimes représentations de la star -Nevermore signifiant plus jamais en anglais- aucune information officielle n'a été révélée pour le moment. Concernant la mise en vente des tickets, il faudra s'armer de patience puisque la billetterie sera ouverte uniquement le 4 octobre prochain à 10h. De quoi vous laisser le temps de vous organiser !