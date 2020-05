Mylène Farmer dans le Top 10 mondial des tournées les plus rentables de 2019 !

L'année 2019 aura largement porté ses fruits pour l'une des chanteuses les plus talentueuses et célèbres de France ! Après un album vendu à plus de 250 000 exemplaires, une résidence à Paris La Défense Arena en juin et juillet dernier couronnée de succès, Mylène Farmer dévoilait il y a quelques mois le film de sa tournée au cinéma. Une projection qui battait, encore une fois, tous les records avant d'être, quelques semaines plus tard, diffusée en prime time à la télévision. Bref, vous l'aurez compris, depuis ses débuts en 1984, l'interprète de Désenchantée ne cesse de déplacer les foules. Un succès inégalé à ce jour pour une artiste féminine française pourtant connue pour sa discrétion légendaire.

Ces derniers jours, le compte Twitter Touring Data, qui s'occupe de publier les chiffres des tournées des artistes, a officialisé les meilleures recettes des artistes féminines concernant leur tournée. À la grande surprise générale, Mylène Farmer arrive en 9ème position avec près de 31,7 millions de dollars. Un chiffre ahurissant pour une artiste connue nationalement qui côtoie ainsi des artistes mondialement célèbres comme Madonna (33,5M), Céline Dion (88,1M), Cher (108,1M), Ariana Grande (145,9M) ou encore Pink, en première position, avec 216 millions de dollars de recettes sur sa tournée.