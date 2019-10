Mylène Farmer bat un record avec 100 000 places vendues pour son film au cinéma

L'une des chanteuses les plus connues en France fait encore parler d'elle ! De nature discrète, Mylène Farmer n'en finit pourtant pas de fasciner des milliers de fans à travers le monde. La preuve, après s'être produite devant plus de 235 000 spectateurs à Paris La Défense Arena en juin/juillet dernier, l'interprète de Désenchantée vient de mettre la barre encore plus haute avec le film issu de ses fameux concerts. En effet, avec 105 000 pré-ventes pour le film Mylène Farmer 2019, l'artiste établit un record pour la diffusion d'un événement au cinéma sur une seule séance. Un sentiment qu'elle connaît bien puisque c'est elle-même qui possédait le dernier record avec la diffusion de son concert Timeless 2013. Projeté dans les salles du monde entier, ce dernier projet marque le grand retour de la star sur scène et, d'après certains médias, son ultime série de concerts... Car si rien a été confirmé par les proches de la chanteuse, nombreux sont ceux qui prétendent que ces neufs concerts dans la plus grande salle couverte d'Europe étaient ses derniers !