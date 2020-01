Mylène Farmer bat des records d'audience pour son concert live diffusé sur W9

Ils étaient plus d'un million de téléspectateurs devant leur écran ce mardi 14 janvier ! Pourquoi ? Pour admirer la performance de Mylène Farmer lors de sa résidence à Paris La Défense Arena en juin et juillet dernier. Après l'énorme succès de ses concerts, de son album et de la diffusion de son live au cinéma, la chanteuse la plus secrète de France bat encore un record historique ! En effet, en programmant le concert de Mylène Farmer, W9 signe une performance historique pour un spectacle en prime avec 1 million de téléspectateurs et 5,2% de l'ensemble du public.

???? Carton pour le #ConcertMyleneFarmer Live2019 ???????? Meilleure perf historique en 4+ pour un concert en prime sur W9 ???? W9 se classe leader TNT auprès de l’ensemble du public (5.2%), leader TNT et 4ème chaîne ???????? auprès des FRDA-50 (6.2%) et des 50 ans (6.6%)????‍???? 1.0M° de tlsp pic.twitter.com/IwVUti5XUb — W9 (@W9) January 15, 2020

Habituée des chiffres exceptionnels concernant sa carrière, Mylène Farmer signe l'une des années les plus fructueuses de sa carrière ! Quant aux rumeurs qui la disait sur le point de mettre un terme à sa carrière, rien n'a filtré. Très secrète, l'interprète de Désenchantée devrait donc retrouver son quotidien loin des caméras. Les fans devront se montrer patients...