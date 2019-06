Mylène Farmer, Avril Lavigne... les news musique de la semaine !

La sphère musicale n'a pas chômé cette semaine, canicule ou pas ! Entre Mylène Farmer, Madonna ou encore Avril Lavigne, il y a de quoi faire.

Si vous avez vu le show phénoménal de Mylène Farmer à Paris La Défense Arena, alors savez que c'est Llévènement de l'année, celui qu'il ne fallait pas manquer. Et justement, bonne nouvelle ! Sachez que le concert évènement va débarquer au cinéma ! Alors si vous souhaitez voir (ou revoir) cette performance, il vous reste une chance !

La tournée 2019 au cinéma

De son côté, Avril (qui vient de sortir un nouvel opus) a annoncé qu'elle repartirait en tournée. Et ça, pour la star canadienne qui n'a pas tourné depuis cinq ans, c'est un évènement marquant. Avril Lavigne défendra Head Above Water sur scène et quelque chose nous dit que les fans seront au rendez-vous.

Avril Lavigne repart en tournée

Et justement, en parlant de concert, sachez que Madonna vient d'ajouter deux dates en France. Là encore, il va falloir se lever tôt : les places vont partir aussi vite que des glaces en été.

Madonna ajoute deux dates en France

Enfin, les amateurs du film A Star is Born ne sont pas à l'abris d'une surprise : il se pourrait que Bradley Cooper et Lady Gaga investissent le festival de Glastonbury (Angleterre) pour un concert surprise !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !