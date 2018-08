Mylène Farmer : Desobéissance, son nouvel album sortira en septembre ! 

ENFIN ! Les fans attendaient une date, une confirmation et enfin, ils peuvent commencer à compter les jours avant la sortie du prochain album de Mylène Farmer. Cet opus, intitulé Désobéissance, devrait ainsi sortir le 28 septembre prochain. Pour faire cette annonce, la chanteuse a misé sur une immense affiche placardée dans Paris - dévoilant aussi la cover. Avant cela, elle avait brouillé les pistes lors de son passage à The Voice : Pour rappel, ses danseurs arboraient sur leurs costumes les différentes lettres du titre de l'album.

Énorme ! Mylene Farmer dévoile son nouvel album avec une énorme publicité à Paris ! ✌️ #Désobéissance pic.twitter.com/nclRVQqxrz — Mickaël Frison (@mkfrison) 27 août 2018

En voyant la cover (photographiée par Jean-Baptiste Mondino) les fans de la première heure feront forcément lien avec "Libertine" ou "Désanchantée". Sur cet opus, 12 titres seront à retrouver (dont son duo avec LP ou encore Rolling Stone, lead single de l'album). Parce que Mylène Farmer ne fait jamais deux fois la même chose, parce qu'elle est toujours là où on ne l'attend pas, elle a choisi de travailler avec le DJ Feder sur ce nouveau chapitre de sa discographie. Il faudra attendre le 28 septembre prochain pour découvrir des morceaux comme Get Up Girl, Sentimentale ou encore Désobéissance.