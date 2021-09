My Universe par Coldplay ft BTS, découvrez le clip évènement ! (VIDEO)

Le 15 octobre prochain, le monde pourra enfin découvrir le nouvel album de Coldplay, porté par des morceaux efficaces. Par exemple, avec le single Higher Power, la formation britannique nous a offert un retour à la pop (teintée d'électro) que l'on aime tant... et la bonne nouvelle, c'est que cet album s'annonce prometteur : pas plus tard que la semaine dernière, Coldplay a ainsi dévoilé une collaboration détonnante avec LE groupe de K-Pop du moment, BTS. My Universe s'est imposé dans la sphère pop et évidemment, un clip accompagne accompagne le morceau. Vous ne l'avez pas vu ? Eh bien, sachez qu'il est épique !

Dirigé par Dave Meyers (qui a notamment travaillé avec Ed Sheeran pour Shivers), le clip montre les deux groupes essayant de ramener la musique dans un univers parallèle où celle-ci est interdite.

Alors que Music of the Spheres sera bientôt publié, les BTS, de leur côté, continuent de surfer sur le succès de leurs précédents singles - Butter et Permission to Dance. Avec My Universe, Coldplay et la formation ont su montrer que la musique n'avait absolument pas de frontière.